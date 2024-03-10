«Спартак» — «Факел»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 марта, в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» встретится с воронежским «Факелом». Матч пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Время начала встречи — 19:00 мск.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 13-м туре нынешнего сезона РПЛ «Факел» одержал домашнюю победу над «Спартаком» со счётом 2:0. Тогда в составе воронежцев забитыми мячами отметились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов.

В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 19 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 22 очками после аналогичного количества встреч.