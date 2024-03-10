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Президент Ла Лиги: клубное ТВ «Реала» провоцирует состояние нервозности у других команд

Президент Ла Лиги: клубное ТВ «Реала» провоцирует состояние нервозности у других команд
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике клубное телевидение мадридского «Реала», выпускающее видео с разбором ошибок судей, которым предстоит работать на матчах «сливочных».

«Видеоролики телевидения мадридского «Реала» провоцируют состояние нервозности у других команд. Вы можете злиться на судей, но не провоцировать подобные состояния. Одно дело говорить об ошибках, а другое — снимать видео непосредственно перед матчами. Мы в Ла Лиге считаем это неправильным», — приводит слова Тебаса Relevo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее «Севилья» подала официальную жалобу на клубное телевидение «Реала», которое, по мнению андалусийского клуба, оказывало давление на судей в преддверии очного матча команд в 26-м туре испанской Примеры (1:0).

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