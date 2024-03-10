«Некоторые его зубы были искривлены». Тухель — о травме Дэвиса в матче с «Майнцем»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно повреждения левого защитника Альфонсо Дэвиса, которое он получил в ходе верховой борьбы с защитником «Майнца» Сильваном Видмером во время очного матча команд (8:1) в 25-м туре чемпионата Германии.

«Он плохо себя чувствует и обратился к стоматологу, поскольку некоторые его зубы были искривлены», — приводит слова Тухеля Mundo Deportivo.

Также в СМИ появилась информация, что зубы канадского футболиста не были сломаны и в скором времени он сможет вернуться на поле.

Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.