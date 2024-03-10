Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Некоторые его зубы были искривлены». Тухель — о травме Дэвиса в матче с «Майнцем»

«Некоторые его зубы были искривлены». Тухель — о травме Дэвиса в матче с «Майнцем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно повреждения левого защитника Альфонсо Дэвиса, которое он получил в ходе верховой борьбы с защитником «Майнца» Сильваном Видмером во время очного матча команд (8:1) в 25-м туре чемпионата Германии.

Германия - Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
8 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Кейн – 13'     2:0 Горецка – 20'     2:1 Амири – 31'     3:1 Кейн – 45+7'     4:1 Мюллер – 47'     5:1 Мусиала – 61'     6:1 Гнабри – 66'     7:1 Кейн – 70'     8:1 Горецка – 90+2'    

«Он плохо себя чувствует и обратился к стоматологу, поскольку некоторые его зубы были искривлены», — приводит слова Тухеля Mundo Deportivo.

Также в СМИ появилась информация, что зубы канадского футболиста не были сломаны и в скором времени он сможет вернуться на поле.

Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Агент Дэвиса — о будущем игрока «Баварии»: у нас нет ничего конкретного ни с одним клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android