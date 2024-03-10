Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

С каким результатом завершится матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»?

С каким результатом завершится матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»?
Комментарии

Сегодня, 10 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Предлагаем ответить на вопрос: как закончится матч «Ливерпуля» и «Сити»?

В данный момент «Ливерпуль» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 63 очка в 27 проведённых матчах. «Манчестер Сити» располагается на третьей позиции. Команда, возглавляемая испанским специалистом Хосепом Гвардиолой, завоевала 62 очка после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Последняя встреча Гвардиолы и Клоппа в АПЛ! Битва «Сити» и «Ливерпуля». LIVE
Live
Последняя встреча Гвардиолы и Клоппа в АПЛ! Битва «Сити» и «Ливерпуля». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android