С каким результатом завершится матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»?

Сегодня, 10 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Предлагаем ответить на вопрос: как закончится матч «Ливерпуля» и «Сити»?

В данный момент «Ливерпуль» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 63 очка в 27 проведённых матчах. «Манчестер Сити» располагается на третьей позиции. Команда, возглавляемая испанским специалистом Хосепом Гвардиолой, завоевала 62 очка после аналогичного количества встреч.