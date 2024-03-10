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Кечинов: «Спартаку» обязательно нужен реванш за показательную порку в Воронеже

Кечинов: «Спартаку» обязательно нужен реванш за показательную порку в Воронеже
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и воронежским «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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П1
X
П2

«Самой важной мотивацией для красно-белых в этом матче должен быть проигрыш «Факелу» в первой части сезона, на том ужасном поле, вообще без шансов, когда «Спартак» не проявил ни характера, ни каких-то волевых качеств. Это должно сидеть у игроков в голове и служить мотивацией. Обязательно нужен реванш, потому что в Воронеже была просто показательная порка», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 13-го тура нынешнего сезона РПЛ воронежцы одержали домашнюю победу над красно-белыми (2:0). В той встрече «Факел» выиграл благодаря голам нападающих Евгения Маркова и Максима Максимова.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Марков – 71'     2:0 Максимов – 83'    
Удаления: нет / Бабич – 70'
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