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Валерий Кечинов: самолюбивый «Спартак» должен настроиться и обыграть «Факел»

Валерий Кечинов: самолюбивый «Спартак» должен настроиться и обыграть «Факел»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов дал комментарий в преддверии матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и воронежским «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не думаю, что игра в «Лужниках» что-то даст «Спартаку». Самое главное, чтобы поле было хорошего качества. В любом случае придут болельщики, которые будут поддерживать «Спартак», и поэтому не будет заметно, что играют не на своём стадионе.

Естественно, я жду победы «Спартака», но однозначно игра будет непростой, потому что «Факел» — очень крепкая команда. У «Спартака» должна быть двойная мотивация, потому что в первом круге команда потерпела поражение от «Факела» на плохом поле. Именно в той игре «Факел» за счёт характера, силы воли и настроя оставил «Спартак» без шансов. Поэтому самолюбивая команда должна настроиться и обыграть «Факел», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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