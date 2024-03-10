Валерий Кечинов: самолюбивый «Спартак» должен настроиться и обыграть «Факел»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов дал комментарий в преддверии матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и воронежским «Факелом».

«Я не думаю, что игра в «Лужниках» что-то даст «Спартаку». Самое главное, чтобы поле было хорошего качества. В любом случае придут болельщики, которые будут поддерживать «Спартак», и поэтому не будет заметно, что играют не на своём стадионе.

Естественно, я жду победы «Спартака», но однозначно игра будет непростой, потому что «Факел» — очень крепкая команда. У «Спартака» должна быть двойная мотивация, потому что в первом круге команда потерпела поражение от «Факела» на плохом поле. Именно в той игре «Факел» за счёт характера, силы воли и настроя оставил «Спартак» без шансов. Поэтому самолюбивая команда должна настроиться и обыграть «Факел», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.