Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дьяков: «Зенит» не станет чемпионом за четыре-пять туров до конца, как в последние сезоны

Дьяков: «Зенит» не станет чемпионом за четыре-пять туров до конца, как в последние сезоны
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Ещё 10 туров впереди. И «Динамо», и «Краснодар» в гонке. Хотя я в «Краснодар» не верю. Ничего не решено, и непонятно, как «Зенит» будет выглядеть. Хотя, имея такую скамейку, должен легко со всеми разбираться. «Зенит» последние сезоны выигрывал чемпионат за четыре-пять туров до конца. В этом такого не будет», — приводит слова Дьякова Metaratings.

В данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 40 очков в 20 проведённых матчах. На второй строчке находится «Краснодар», в активе которого 39 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Зенит» уничтожил команду Гончаренко! В Екатеринбурге такого выноса не было больше 8 лет
«Зенит» уничтожил команду Гончаренко! В Екатеринбурге такого выноса не было больше 8 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android