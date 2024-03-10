Дьяков: «Зенит» не станет чемпионом за четыре-пять туров до конца, как в последние сезоны

Бывший футболист московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков ответил на вопрос о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Ещё 10 туров впереди. И «Динамо», и «Краснодар» в гонке. Хотя я в «Краснодар» не верю. Ничего не решено, и непонятно, как «Зенит» будет выглядеть. Хотя, имея такую скамейку, должен легко со всеми разбираться. «Зенит» последние сезоны выигрывал чемпионат за четыре-пять туров до конца. В этом такого не будет», — приводит слова Дьякова Metaratings.

В данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России по футболу, набрав 40 очков в 20 проведённых матчах. На второй строчке находится «Краснодар», в активе которого 39 очков после аналогичного количества встреч.