«Локомотив» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 10 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 19 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре железнодорожники одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Максим Глушенков.