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Гвардиола: давление на тренеров очень большое, иногда приходится притворяться суперменом

Гвардиола: давление на тренеров очень большое, иногда приходится притворяться суперменом
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поднял проблему слишком большого давления, оказываемого на представителей его профессии в современном футболе.

«У всех тренеров бывают взлёты и падения. В «Барселоне» я действительно устал от этого и ушёл. Здесь [в «Манчестер Сити»] я пробыл дольше, чем думал, когда приезжал сюда. Требования высоки ко всем тренерам, и каждый справляется с давлением по-своему.

Руководство клуба знает, когда я устал или нахожусь в нехорошем настроении. Иногда тебе приходится притворяться суперменом и идеалом, выигрывающим 1000 миллионов титулов и постоянно делающим что-то невероятное. Сегодня люди сбиты с толку, они думают: «Вау, этот парень идеален!» — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. Испанский специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году.

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