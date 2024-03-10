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Черчесов: ситуацию со сборной России надо принять такой, какая она есть

Черчесов: ситуацию со сборной России надо принять такой, какая она есть
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о ситуации с отстранением национальной команды от матчей под эгидой УЕФА и ФИФА.

«Ситуацию с контрольными матчами надо принять, какая она есть, и к ней надо подходить без лишних эмоций. Надо делать всё возможное, чем РФС и занимается», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Свой следующий матч национальная команда России проведёт в четверг, 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена».

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