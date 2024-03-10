Черчесов: «Спартаку» надо защищать Промеса, но, если что-то натворил, есть закон

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, который был задержан полицией Дубая.

«Спартаку» надо защищать Промеса, потому что это их игрок. Но есть закон Нидерландов, суды, апелляция и презумпция невиновности. Надо дождаться апелляцию и из этого исходить. Если человек осуждён и что-то натворил, то есть суровый закон.

Если бы в моей команде был такой футболист, то я бы поступил так, как и сказал. Ситуации разные бывают, происходили разные истории, когда кого-то в чём-то обвиняли, но он ничего не натворил. Поэтому надо ждать апелляции. Момент неприятный», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сообщалось, что во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.