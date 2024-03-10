Денис Давыдов: я бы хотел, чтобы в «Спартак» вернулся Федун

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов ответил на вопрос, хотел ли бы он, чтобы экс-владелец красно-белых Леонид Федун вернулся в клуб.

«Я не знаю, он же только президент, он не решает какие-то внутренние дела. Насколько мне известно, он не лез в работу клуба. Там есть кому этим заниматься — генеральный директор, спортивный. Всё покажет конец сезона. Я на этот вопрос затрудняюсь ответить. Я как человек, знающий Леонида Арнольдовича, хотел бы, чтобы он вернулся», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Напомним, Федун являлся владельцем «Спартака» с 2004 по 2022 год. За этот период красно-белые один раз становились чемпионами России, один раз завоёвывали Кубок России и один раз выигрывали Суперкубок России.

Давыдов является воспитанником «Спартака». Он находился в системе клуба с 2012 по 2019 год. За этот период он принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.