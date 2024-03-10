Глава РФС Дюков высказался о новой форме сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился информацией о новой игровой форме сборной России.

«Форма сборной — не просто экипировка футболистов, не просто футболка. Она имеет важное символическое значение. Каждый футболист имел мечту надеть форму сборной. И она символизирует эту мечту и то, что игрок признан, что его талант нужен сборной. Право надеть эту форму возлагает большую ответственность. Выходить на поле в форме сборной России очень волнительно и ответственно.

Мы очень ответственно подошли к реализации данного проекта. Вместе с нашим партнёром Jogel мы реализовали его на уровне самых высоких мировых стандартов. Это качественная, оригинальная, удобная и красивая форма. В основе дизайна — сюжет народного фольклора», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.