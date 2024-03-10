«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:45

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 10 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 18:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 27 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 63 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 62 очка и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура. В той встрече «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «горожан» голом отметился нападающий Эрлинг Холанд. Единственный гол мерсисайдцев забил защитник Трент Александер-Арнольд.