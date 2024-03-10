Сборная России по футболу показала второй комплект новой игровой формы

Сегодня, 10 марта, проходит презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие проводится на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel. Второй комплект выполнен в белом цвете.

«Выездная форма, в светлых тонах, вдохновлена стихией холода. Паттерн на футболке одновременно напоминает и дивные морозные узоры на окнах, и чудесной красоты лёд на реках и озёрах, и вместе с тем символизирует холодный расчёт и нерушимую силу духа», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале сборной.

Фото: Сборная России по футболу

Свой первый матч после обновления игровых комплектов национальная команда России проведёт 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.