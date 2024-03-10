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Нравится ли вам новая форма сборной России?

Нравится ли вам новая форма сборной России?
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Состоялась презентация новой формы сборной России по футболу. Мероприятие было проведено на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Игровые комплекты представила компания Jogel. Первый комплект выполнен в красном цвете. Второй комплект выполнен в белом цвете.

Свой первый матч в новой форме национальная команда России проведёт 21 марта. Сборная сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут сборную Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В своём последнем матче национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кубы со счётом 8:0. Тот матч прошёл 20 ноября 2023 года на стадионе «Волгоград Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым из Беларуси.

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