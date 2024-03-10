«Локомотив» — «Сочи»: Юсупов сравнял счёт в матче

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В эти минуты идёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте встречи счёт сравнял полузащитник гостей Артур Юсупов.

Ранее, на второй минуте счёт в матче открыл игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов.

После 19 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре железнодорожники одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Максим Глушенков.