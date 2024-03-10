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Вингер «Ливерпуля» Салах: если мы обыграем «Ман Сити», будет отличный шанс на титул

Вингер «Ливерпуля» Салах: если мы обыграем «Ман Сити», будет отличный шанс на титул
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча состоится в воскресенье, 10 марта. Начало игры — в 18:45 мск.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Именно сейчас решающие матчи. Думаю, если мы выиграем предстоящую встречу, у нас будет отличный шанс завоевать титул. Но мы должны сосредоточиться на своей игре.

«Манчестер Сити» – отличная команда, которую возглавляет невероятный тренер. Они доминировали в лиге на протяжении нескольких лет, и мы всегда боролись с ними. Ты выходишь на поле и чувствуешь, что это будет игра за шесть очков, а не за три», – приводит слова Салаха Sky Sports.

На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Юргена Клоппа набрали 63 очка после 27 туров и опережают «Манчестер Сити» на одно очко. Лидирует «Арсенал» (64).

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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