«Локомотив» — «Сочи»: Глушенков под занавес первого тайма снова вывел хозяев вперёд

В эти минуты идёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан. На момент выхода новости счёт 2:1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На второй минуте счёт в матче открыл игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. На четвёртой минуте встречи равновесие на табло установил полузащитник гостей Артур Юсупов. Перед перерывом, на 42-й минуте, Максим Глушенков вновь позволил железнодорожникам выйти вперёд.
После 19 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.
В нынешнем сезоне команды встречались в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре железнодорожники одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Максим Глушенков.
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