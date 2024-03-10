Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о нападающем парижан Килиане Мбаппе.

«Я желаю Килиану Мбаппе всего наилучшего в его будущем. Он фантастический игрок и даже больше, как человек. Я искренне желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

Мбаппе в нынешнем сезоне сыграл за «ПСЖ» в 34 матчах, в которых отметился 34 забитыми мячами, а также семью голевыми передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.