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«Барселона» отказалась от идеи с пошивом формы под собственным брендом

«Барселона» отказалась от идеи с пошивом формы под собственным брендом
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«Барселона» продолжает работать над процессом по смене технического спонсора, сообщает RAC1. На данный момент испанская команда спонсируется американской компанией Nike.

По информации источника, первоначальная идея руководства сине-гранатовых с выпуском формы под собственным брендом отпала. Отмечается, что Nike и немецкий экипировщик Puma продолжают усиленную борьбу за сотрудничество с «Барселоной». Представители американской компании уже сделали боссам «блауграны» улучшенное предложение, однако Puma готова увеличить практически любой оффер от Nike на € 20-30 млн. На данный момент переговоры между всеми заинтересованными сторонами продолжаются.

Ранее сообщалось, что Puma готова платить «Барселоне» почти в два раза больше, чем Nike. На данный момент американский бренд спонсирует сине-гранатовых в размере € 105 (80+25) млн за сезон, в то время как немецкая компания готова платить каталонцам € 200 (170+30) млн в год.

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