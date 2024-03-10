«Локомотив» — «Сочи»: гости сравняли счёт на 51-й минуте, москвичи остались вдесятером

В эти минуты идёт матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Локомотив» и «Сочи». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан. На момент выхода новости счёт 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте счёт в матче открыл игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. На четвёртой минуте встречи равновесие на табло установил полузащитник гостей Артур Юсупов. Перед перерывом, на 42-й минуте, Максим Глушенков вновь позволил железнодорожникам выйти вперёд.

На 51-й минуте южане снова сравняли счёт усилиями Марсело Алвеса. А уже через две минуты полузащитник москвичей Артём Карпукас получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

После 19 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре железнодорожники одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Максим Глушенков.