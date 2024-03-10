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«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 28-го тура АПЛ
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Сегодня, 10 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Матч начнётся в 18:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Перерыв
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунз – 23'    

Команды объявили составы.

«Ливерпуль»: Келлехер, Брэдли, Гомес, ван Дейк, Куанса, Мак Аллистер, Эндо, Собослаи, Эллиот, Нуньес, Диас.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Стоунз, Аканджи, Эрнандес, Фоден, Де Брёйне, Силва, Альварес, Холанд.

После 27 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 63 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 62 очка и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура. В той встрече «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 1:1. В составе «горожан» голом отметился нападающий Эрлинг Холанд. Единственный гол мерсисайдцев забил защитник Трент Александер-Арнольд.

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