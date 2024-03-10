Сон Хын Мин стал пятым бомбардиром в истории «Тоттенхэма»

Вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отметился голом в ворота «Астон Виллы» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Кореец поразил ворота Эмилиано Мартинеса в компенсированное время — на 90+1-й минуте. Таким образом, 31-летний футболист вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма».

Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «шпор» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт корейца с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» готов продлить контракт с корейским атакующим игроком.