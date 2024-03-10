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Сон Хын Мин стал пятым бомбардиром в истории «Тоттенхэма»

Сон Хын Мин стал пятым бомбардиром в истории «Тоттенхэма»
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Вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин отметился голом в ворота «Астон Виллы» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги. Кореец поразил ворота Эмилиано Мартинеса в компенсированное время — на 90+1-й минуте. Таким образом, 31-летний футболист вошёл в топ-5 лучших бомбардиров в истории «Тоттенхэма».

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 50'     0:2 Джонсон – 53'     0:3 Мин – 90+1'     0:4 Вернер – 90+4'    
Удаления: Макгинн – 65' / нет

Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «шпор» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Контракт корейца с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» готов продлить контракт с корейским атакующим игроком.

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