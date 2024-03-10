Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ленинградец» в 22-м туре Первой лиги
Поделиться
10 марта завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Ленинградец» из Ленинградской области. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу клуба из Дагестана.
Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Магомедов – 82' 2:0 Касинтура – 90+5'
Продолжительное время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь под занавес игры ситуацию исправили махачкалинцы. Сначала на 82-й минуте они усилиями Ражаба Магомедова вышли вперёд. А уже на 95-й минуте Эгаш Касинтура установил окончательный счёт на табло.
После этого матча «Динамо» поднялось на второе место в таблице Первой лиги (40 очков), «Ленинградец» остался на 14-й позиции (24 очка).
Комментарии
- 10 марта 2024
-
19:35
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:28
-
19:22
-
19:22
-
19:19
-
19:18
-
19:16
-
19:12
-
19:09
-
19:03
-
18:59
-
18:58
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:48
-
18:48
-
18:47
-
18:45
-
18:38
-
18:34
-
18:28
-
18:15
-
18:07
-
18:03
-
18:02
-
17:54
-
17:48
-
17:47
-
17:44