Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ленинградец» в 22-м туре Первой лиги

10 марта завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и «Ленинградец» из Ленинградской области. Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу клуба из Дагестана.

Продолжительное время команды не могли открыть счёт в матче. Лишь под занавес игры ситуацию исправили махачкалинцы. Сначала на 82-й минуте они усилиями Ражаба Магомедова вышли вперёд. А уже на 95-й минуте Эгаш Касинтура установил окончательный счёт на табло.

После этого матча «Динамо» поднялось на второе место в таблице Первой лиги (40 очков), «Ленинградец» остался на 14-й позиции (24 очка).