«Виноват только я». Игрок «Локомотива» Карпукас — об удалении в матче с «Сочи»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своём удалении в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). Напомним, на 53-й минуте встречи главный арбитр показал хавбеку вторую жёлтую карточку за грубый фол в центре поля.

«Не хочу комментировать судейское решение. Скажу, что виноват только я. Обычно я так не должен играть. 100% это моя ошибка, не хочу никого винить, кроме себя. В раздевалке команда поддержала», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.