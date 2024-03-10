Наир Тикнизян: моя цель — уехать в Европу, я к этому стремлюсь

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил о том, что он по-прежнему хочет продолжить карьеру в Европе.

«Как я говорил ранее в своих интервью, моя цель и задача — уехать в Европу, если будет возможность. Я к этому стремлюсь», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 24-летний Тикнизян в этом сезоне провёл за «Локомотив» 25 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн. Тикнизян является воспитанником ПФК ЦСКА, именно за армейский клуб он выступал до перехода в «Локомотив» в августе 2021 года.

Отметим, что сегодня «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) в 20-м туре РПЛ.