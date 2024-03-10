Наир Тикнизян высказался о несостоявшемся переходе из «Локомотива» в «Зенит»

Левый защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о несостоявшемся переходе из в «Зенит» в минувшее зимнее трансферное окно.

«Мне были очень забавно и смешно читать всяких аналитиков, каких-то критиков, ютуберов. Как будто люди вели за меня переговоры и знали все нюансы и подробности. Не верьте всему, что пишут. Эта ситуация меня ни насколько не отвлекала от рабочего процесса», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за железнодорожников 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.