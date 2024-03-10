Тикнизян: я про Европу не забыл. Вопрос — думают там обо мне или нет?

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, рассматривает ли он всё ещё переезд в Европу.

«Я про Европу не забывал. Здесь вопрос обо мне: там думают обо мне или нет? Главное, чтобы там думали и было что-то конкретное. Надо работать и быть результативным в клубе и сборной», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 24-летний Тикнизян в этом сезоне провёл за «Локомотив» 25 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и шестью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн. Тикнизян является воспитанником ПФК ЦСКА, именно за армейский клуб он выступал до перехода в «Локомотив» в августе 2021 года.