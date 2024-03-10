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Тикнизян: разговоры на повышенных тонах — эмоции. Конфликтов в «Локо» нет

Тикнизян: разговоры на повышенных тонах — эмоции. Конфликтов в «Локо» нет
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об эмоциональных разговорах в команде после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'

«Повышенные тона после матча — это нормально, потому что это эмоции. У нас нет никаких конфликтов в команде. Мы все очень требовательны друг к другу. Мы просто расстроены тем, что не удалось победить сегодня», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 32 очка за 20 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (40).

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