Тикнизян: разговоры на повышенных тонах — эмоции. Конфликтов в «Локо» нет

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался об эмоциональных разговорах в команде после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).

«Повышенные тона после матча — это нормально, потому что это эмоции. У нас нет никаких конфликтов в команде. Мы все очень требовательны друг к другу. Мы просто расстроены тем, что не удалось победить сегодня», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 32 очка за 20 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (40).