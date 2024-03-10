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Вратарь «Сочи» Заболотный прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»

Вратарь «Сочи» Заболотный прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»
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Голкипер «Сочи» Николай Заболотный высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», в котором его команда добыла ничью — 2:2.

«Ничья — это неплохо. Но мы могли сегодня и выиграть, и проиграть. Была игра туда-сюда. Просто так получилось, что матч начался активно. Были мои ошибки — газон цепанул, сделал плохой пас и нам забили. Хорошо, что ребята поддержали и мы вовремя отыгрались. Потом началась упорная борьба.

Мы прошли сборы. У нас 10 новых человек — можно сказать, что пришёл новый коллектив. Тренер всё объясняет, а мы всё понимаем. Всё идёт нормально. У нас хорошо идёт игра. Надеюсь, так будет дальше», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.

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