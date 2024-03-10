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Вратарь «Сочи» Заболотный: объявления после VAR больше для болельщиков, чем для игроков

Вратарь «Сочи» Заболотный: объявления после VAR больше для болельщиков, чем для игроков
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Голкипер «Сочи» Николай Заболотный отреагировал на то, что в матче южан с «Локомотивом» впервые в РПЛ судья объявил решение на весь стадион.

«Сильной разницы нет. Объявления больше для болельщиков, чем для футболистов», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

10 марта «Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась ничейным результатом – 2:2.

На 75-й минуте матча произошёл исторический момент. Арбитр игры Сергей Чебан после вмешательства VAR удалил игрока южан Серхио Кордову, объяснив своё решение на весь стадион.

«После просмотра игрок номер 10 команды «Сочи» наказывается за агрессивное поведение. Решение — штрафной удар и красная карточка», – заявил Чебан.

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