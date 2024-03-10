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«Сраные бонусы! Два человека перед пустыми!» Ругань игроков после матча «Локо» — «Сочи»

«Сраные бонусы! Два человека перед пустыми!» Ругань игроков после матча «Локо» — «Сочи»
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10 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'

После встречи «Локомотив» – «Сочи» на видео попала ругань игроков.

В минувшем матче на второй минуте счёт открыл игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. На четвёртой минуте встречи равновесие на табло установил полузащитник гостей Артур Юсупов. Перед перерывом, на 42-й минуте, Максим Глушенков вновь позволил железнодорожникам выйти вперёд. На 51-й минуте южане снова сравняли счёт усилиями Марсело Алвеса.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.

Таблица РПЛ
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