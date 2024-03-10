«Сраные бонусы! Два человека перед пустыми!» Ругань игроков после матча «Локо» — «Сочи»

10 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

После встречи «Локомотив» – «Сочи» на видео попала ругань игроков.

В минувшем матче на второй минуте счёт открыл игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. На четвёртой минуте встречи равновесие на табло установил полузащитник гостей Артур Юсупов. Перед перерывом, на 42-й минуте, Максим Глушенков вновь позволил железнодорожникам выйти вперёд. На 51-й минуте южане снова сравняли счёт усилиями Марсело Алвеса.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.