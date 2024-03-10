«Балтика» не забивает на протяжении восьми матчей в РПЛ подряд

Сегодня, 10 марта, завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и калининградской «Балтикой», в котором хозяева одержали победу со счётом 1:0. Таким образом, «Балтика» не может забить на протяжении восьми матчей в РПЛ подряд. Об этом сообщает Opta Sports.

Последний раз калининградский клуб забивал в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:2), который состоялся 21 октября 2023 года. Безголевая серия «Балтики» является третьей по продолжительности в истории чемпионата России.

Рекорд принадлежит футбольному клубу «Томь», который в сезоне-2011/2012 не забивал на протяжении 12 матчей. На втором месте находится «СКА-Хабаровск», который в сезоне-2017/2018 не мог забить мяч в ворота соперника в течение 10 матчей.