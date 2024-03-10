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«Айнтрахт» обыграл «Хоффенхайм» в матче 25-го тура Бундеслиги

«Айнтрахт» обыграл «Хоффенхайм» в матче 25-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Бастиан Данкерт. Матч закончился со счётом 3:1.

Германия - Бундеслига . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
3 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Брукс – 6'     1:1 Кох – 32'     2:1 Эбимбе – 50'     3:1 Гётце – 64'    
Удаления: нет / Брукс – 22', Кабак – 78'

На шестой минуте счёт в матче открыл защитник «Хоффенхайма» Джон Энтони Брукс. Ему ассистировал полузащитник Антон Стах. На 22-й минуте автор забитого мяча Энтони Брукс получил прямую красную карточку. На 32-й минуте защитник хозяев Робин Кох сравнял счёт с передачи нападающего Омара Мармуша. На 50-й минуте матча полузащитник «Айнтрахта» Эрик Жуниор Эбимбе вывел хозяев вперёд. На 61-й минуте третий мяч в составе хозяев забил Марио Гётце. На 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил игрок «Хоффенхайма» Озан Кабак.

Таким образом, после 25 туров Бундеслиги «Айнтрахт» располагается на шестом месте, имея в своём активе 40 очков. «Хоффенхайм» занимает седьмую строчку с 33 очками.

Ранее завершился ещё один матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бохум» принимал «Фрайбург». Победу в этой встрече одержали гости (2:1).

Германия - Бундеслига . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Эггештайн – 36'     0:2 Грегорич – 53'     1:2 Ордец – 62'    

На 36-й минуте забил полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн с передачи Михаэля Грегорича. На 53-й минуте преимущество гостей удвоил нападающий «Фрайбурга» Михаэль Грегорич. Ему ассистировал Рицу Доан. На 62-й минуте отставание хозяев сократил защитник Иван Ордец с передачи полузащитника Кевина Штёгера.

Таким образом, после 25 туров Бундеслиги «Фрайбург» располагается на восьмом месте, имея в своём активе 33 очка. «Бохум» занимает 15-ю строчку с 25 очками.

Турнирная таблица Бундеслиги
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