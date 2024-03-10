«Айнтрахт» обыграл «Хоффенхайм» в матче 25-го тура Бундеслиги

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Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и «Хоффенхайм». Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Бастиан Данкерт. Матч закончился со счётом 3:1.

На шестой минуте счёт в матче открыл защитник «Хоффенхайма» Джон Энтони Брукс. Ему ассистировал полузащитник Антон Стах. На 22-й минуте автор забитого мяча Энтони Брукс получил прямую красную карточку. На 32-й минуте защитник хозяев Робин Кох сравнял счёт с передачи нападающего Омара Мармуша. На 50-й минуте матча полузащитник «Айнтрахта» Эрик Жуниор Эбимбе вывел хозяев вперёд. На 61-й минуте третий мяч в составе хозяев забил Марио Гётце. На 78-й минуте вторую жёлтую карточку получил игрок «Хоффенхайма» Озан Кабак.

Таким образом, после 25 туров Бундеслиги «Айнтрахт» располагается на шестом месте, имея в своём активе 40 очков. «Хоффенхайм» занимает седьмую строчку с 33 очками.

Ранее завершился ещё один матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бохум» принимал «Фрайбург». Победу в этой встрече одержали гости (2:1).

На 36-й минуте забил полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн с передачи Михаэля Грегорича. На 53-й минуте преимущество гостей удвоил нападающий «Фрайбурга» Михаэль Грегорич. Ему ассистировал Рицу Доан. На 62-й минуте отставание хозяев сократил защитник Иван Ордец с передачи полузащитника Кевина Штёгера.

Таким образом, после 25 туров Бундеслиги «Фрайбург» располагается на восьмом месте, имея в своём активе 33 очка. «Бохум» занимает 15-ю строчку с 25 очками.