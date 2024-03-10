Защитник «Баварии» Станишич вернётся в мюнхенский клуб после сезона в «Байере»

Правый защитник «Баварии» Йосип Станишич, выступающий на правах годичной аренды за «Байер», по окончании нынешнего сезона гарантированно вернётся в расположение мюнхенского клуба. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, текущее арендное соглашение между клубами не предусматривает возможности выкупа 23-летнего футболиста. Также аренда не может быть продлена на дополнительный срок. Отмечается, что «Бавария» заинтересована в использовании игрока обороны в следующем сезоне.

Станишич находится в системе «Баварии» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «Байер» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Примечательно, что хорват забил единственный мяч в составе «аспириновых» именно в ворота «Баварии».

Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.