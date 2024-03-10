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Губерниев сравнил матчи «Спартака» и «Локомотива» в 20-м туре РПЛ

Губерниев сравнил матчи «Спартака» и «Локомотива» в 20-м туре РПЛ
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Известный спортивный комментатор и эксперт Дмитрий Губерниев сравнил матчи московских «Спартака» и «Локомотива» в 20-м туре чемпионата России. Напомним, красно-белые в «Лужниках» уступили воронежскому «Факелу» (0:2), а железнодорожники на домашней арене сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    
МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'

«Локомотив» сегодня не обыграл команду, собранную наспех, чтобы спасаться. И это ещё железнодорожникам повезло. Никакого удаления нападающего «Сочи» в одном из эпизодов не было. Но, глядя на «Спартак», «Локомотив» был просто великолепен! Моменты только надо уметь реализовывать.

Красно-белые в «Лужниках», в свою очередь, весь первый тайм мучительно пытались выйти со своей половины поля. И абсолютно по делу были биты. С такими командами «Факелу» играть легко. С Воронежем нужны или запредельное мастерство, или характер. «Спартак» забил ноль. Выводы очевидны», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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