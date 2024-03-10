Губерниев сравнил матчи «Спартака» и «Локомотива» в 20-м туре РПЛ

Известный спортивный комментатор и эксперт Дмитрий Губерниев сравнил матчи московских «Спартака» и «Локомотива» в 20-м туре чемпионата России. Напомним, красно-белые в «Лужниках» уступили воронежскому «Факелу» (0:2), а железнодорожники на домашней арене сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

«Локомотив» сегодня не обыграл команду, собранную наспех, чтобы спасаться. И это ещё железнодорожникам повезло. Никакого удаления нападающего «Сочи» в одном из эпизодов не было. Но, глядя на «Спартак», «Локомотив» был просто великолепен! Моменты только надо уметь реализовывать.

Красно-белые в «Лужниках», в свою очередь, весь первый тайм мучительно пытались выйти со своей половины поля. И абсолютно по делу были биты. С такими командами «Факелу» играть легко. С Воронежем нужны или запредельное мастерство, или характер. «Спартак» забил ноль. Выводы очевидны», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.