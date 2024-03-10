Глава пресс‑службы «Спартака» Зеленов: надеемся, скоро Промес присоединится к команде

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

«Промес сейчас находится в Эмиратах. Добавить к прошлому официальному заявлению нечего. Надеемся, что скоро он присоединится к команде. Правдива ли информация о ДТП и перенесённом на другую дату суде? С нашей стороны неправильно преждевременно комментировать детали этого дела, когда нет полной ясности. Давайте дождёмся, как ситуация разрешится — тогда уже можно будет о чём‑то говорить», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. Ранее в СМИ сообщалось, что форвард избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом.