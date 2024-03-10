Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава пресс‑службы «Спартака» Зеленов: надеемся, скоро Промес присоединится к команде

Глава пресс‑службы «Спартака» Зеленов: надеемся, скоро Промес присоединится к команде
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

«Промес сейчас находится в Эмиратах. Добавить к прошлому официальному заявлению нечего. Надеемся, что скоро он присоединится к команде. Правдива ли информация о ДТП и перенесённом на другую дату суде? С нашей стороны неправильно преждевременно комментировать детали этого дела, когда нет полной ясности. Давайте дождёмся, как ситуация разрешится — тогда уже можно будет о чём‑то говорить», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум. Игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения. Ранее в СМИ сообщалось, что форвард избежит тюремного заключения и ограничится денежным штрафом.

Материалы по теме
«Не пророню ни слезинки из-за этого дерьма». Промес выпустил песню в ожидании суда! LIVE
Live
«Не пророню ни слезинки из-за этого дерьма». Промес выпустил песню в ожидании суда! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android