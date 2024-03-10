Нененко: Абаскаля надо гнать поганой метлой из «Спартака» и взять Осинькина

Бывший главный тренер «Факела» Валерий Нененко высказался о матче воронежцев со «Спартаком» (2:0) в 20-м туре чемпионата России.

«Я вообще не пойму, что это за команда «Спартак» и тренер Абаскаль. Это какой-то кошмар! Команда абсолютно не готова физически, не определён основной состав. «Факел» выложил свои козыри: хорошая подготовка к сезону, состав играет уже второй год. Не понимаю, за какие заслуги весь матч играл Угальде. Абаскаль не выпускает в основном составе Соболева, хотя он должен играть всю игру. Литвинов совершенно не готов — не сыграл ни одной игры.

«Факел» просто лучше готов. «Спартак» растерялся из-за высокого прессинга. Они жаловались на плохое поле в Воронеже, которые действительно было плохим. Но теперь «Факел» доказал, что может побеждать и на хорошем поле. Интересно, что теперь будет говорить Абаскаль. Гнать его поганой метлой надо! Чем раньше, тем лучше. В 100 раз лучше было бы, если бы Романцева снова вернули в команду, не говоря про молодых — Аленичева, Тихонова. Осинькина надо забрать в «Спартак». Он может поставить игру и подтянуть молодёжь. Не понимаю, куда смотрит руководство», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.