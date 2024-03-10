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Полузащитник «Спартака» Умяров объяснил поражение в игре с «Факелом»

Полузащитник «Спартака» Умяров объяснил поражение в игре с «Факелом»
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Сегодня, 10 марта, красно-белые проиграли клубу из Воронежа со счётом 0:2.

«План с «Факелом» был побеждать. Мы с этим не справились, это наша ошибка. «Факел» играл в свою игру, мы пытались играть в свою, но надо было немного подстраиваться по ходу матча.

Так и получилось, что «Факел» особо ничего не создаёт, но мешал нам. Но, повторюсь, надо было под это подстраиваться и менять игру. Все хотели играть правильно: не выбивать мяч, выходить через пас. Во втором тайме изменили, но оказалось, что было поздно», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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