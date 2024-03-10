Абаскаль не стал отвечать на вопрос об отставке из «Спартака» после поражения от «Факела»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения от «Факела» в матче Российской Премьер-Лиги не стал отвечать на вопрос об отставке из московского клуба.

«Не кажется ли, что без меня на бровке команда играет лучше? Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас.

Мой брак со «Спартаком» дал трещину? Следующий вопрос», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

10 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Любимов. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение со счётом 0:2.