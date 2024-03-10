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Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал ничью с «Сочи»

Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал ничью с «Сочи»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничейном результате в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча 10 марта прошла в Москве и завершилась со счётом 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'

«За исключением того, что мы потеряли очки, в принципе, был хороший матч с нашей стороны — по качеству, по динамике, по движению, по созданным моментам, а их было очень много, нужно было постараться распорядиться этими эпизодами. В этой игре нельзя упрекнуть наших ребят ни в чём. Матч очень динамичный, хороший. дисциплинированный. Сказал ребятам в раздевалке, что игра закончилась, результат надо принимать. Понятно, есть сожаление от того, что не выполнили ту задачу, которую для себя планировали — взять три очка. Но есть и хорошие моменты. От позитива тоже надо отталкиваться, впереди Кубок, важнейший матч. С этого момента мы к нему готовимся», – приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

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