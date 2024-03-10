Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал ничью с «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничейном результате в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча 10 марта прошла в Москве и завершилась со счётом 2:2.

«За исключением того, что мы потеряли очки, в принципе, был хороший матч с нашей стороны — по качеству, по динамике, по движению, по созданным моментам, а их было очень много, нужно было постараться распорядиться этими эпизодами. В этой игре нельзя упрекнуть наших ребят ни в чём. Матч очень динамичный, хороший. дисциплинированный. Сказал ребятам в раздевалке, что игра закончилась, результат надо принимать. Понятно, есть сожаление от того, что не выполнили ту задачу, которую для себя планировали — взять три очка. Но есть и хорошие моменты. От позитива тоже надо отталкиваться, впереди Кубок, важнейший матч. С этого момента мы к нему готовимся», – приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.