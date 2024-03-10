«Реал» — «Сельта»: мадридцы довели счёт до разгромного благодаря очередному автоголу

В эти минуты проходит матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Сельта». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступает Марио Мелеро Лопес. «Реал» выигрывает со счётом 3:0. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В середине первого тайма «Реалу» удалось открыть счёт в матче. На 21-й минуте голом отметился бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор. На 80-й минуте мяч от спины вратаря «Сельты» отправился в ворота. На 88-й минуте защитник гостей Карлос Домингес срезал футбольный снаряд в свои ворота.
Напомним, в матче первого круга «Реал» на выезде одолел «Сельту» с минимальным преимуществом благодаря голу Джуда Беллингема (1:0).
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 27 матчей. «Сельта», в свою очередь, находится на 17-й строчке, заработав 24 очка.
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