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«Кислятина». Василий Уткин — о результатах «Спартака» после зимней паузы

«Кислятина». Василий Уткин — о результатах «Спартака» после зимней паузы
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Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался об игре московского «Спартака» после возобновления чемпионата России. Напомним, в двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

«Факел» в чемпионате России утверждается в роли пробного камня. Он стабилен, он единица измерения. Воронежцы умеют делать больно, влезть под кожу. Они редко допускают грубые ошибки.

Шкала «Факела» не 100-процентна, но другой такой команды, на которой можно проверять остальные, нет совсем. Такой старинный «Майнц», только без Клоппа.

«Спартак», в свою очередь, тест провалил. Неделю назад можно было рассуждать, что красно-белые устояли в Питере, выбрали стратегию и бла-бла-бла. А сейчас «Спартак» команда, которая готовилась два месяца и не может забить ни принципиальному сопернику на выезде, ни андердогу дома. Кислятина», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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