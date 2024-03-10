«Реал» разгромил «Сельту» и вновь оторвался от «Жироны»

Завершился матч 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Сельта». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступал Марио Мелеро Лопес. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Реал» разгромил своего соперника — 4:0.

В середине первого тайма «Реалу» удалось открыть счёт в матче. На 21-й минуте голом отметился бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор. На 80-й минуте мяч от спины вратаря «Сельты» отправился в ворота. На 88-й минуте защитник гостей Карлос Домингес срезал футбольный снаряд в свои ворота. В компенсированное время ещё одним голом отметился хавбек «сливочных» Арда Гюлер. Матч так и завершился — 4:0.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 28 матчей. Подопечные Карло Анчелотти оторвались от идущей второй «Жироны» на семь очков. «Сельта», в свою очередь, находится на 17-й строчке, заработав 24 очка.