Тренер «Сочи» Морено — о ничьей с «Локомотивом»: важное очко для нас

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал результат выездной игры 20-го РПЛ с «Локомотивом». 10 марта южане сыграли вничью с москвичами со счётом 2:2.

«Важное очко и положительный для нас момент, потому что мы играли против очень сильного соперника на его поле. Также это важный момент для того, чтобы впоследствии набрать свои очки. Я уверен, что результат придёт и мы выполним свою задачу.

Мы доказали, что можем бороться и играть на равных с таким соперником. Хочу поздравить свою команду. Игрокам удалось показать настоящий характер, в момент, когда всё складывается не в твою пользу. Команда показала, что способна бороться за многое. Это очень положительный момент для нас», – приводит слова Морено официальный сайт сочинцев.