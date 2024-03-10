«Наш «Факел» был лучше во всём!» Губернатор Воронежской области — о матче со «Спартаком»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поделился эмоциями от матча 20-го тура РПЛ, в котором «Факел» в «Лужниках» оказался сильнее московского «Спартака» (2:0).

«Отличный матч нам подарили сегодня две, пожалуй, самые народные команды в стране! Но наш «Факел», как сказал его капитан Ираклий Квеквескири, был лучше во всём!

Благодарю за неповторимые эмоции игроков, тренерский штаб и около 1500 болельщиков из Воронежа, которые на трибунах легендарных «Лужников» легко заглушали фанатов столичного клуба.

Теперь ждём игру «Факела» на домашнем стадионе (все убедились, что его газон на результат решающим образом не влияет). И, как всегда, верим в победу!» — написал Гусев в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.