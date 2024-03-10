«Отпустите Абаскаля!» Радимов — о текущих результатах «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Экс-хавбек призвал руководство красно-белых прекратить трудовые отношения с испанским специалистом.

«Отпустите Абаскаля! Я ещё с осени говорю о том, что испанец делает всё, чтобы добиться неустойки от «Спартака» и уехать домой. Ну перестаньте мучать друг друга и болельщиков, примите волевое решение и отпустите вы его!

Команда просто не готова к рестарту сезона. Позиционной атаки как не было, так и нет. Конфликты с игроками стали уже постоянными. Странный отъезд перед игрой с «Зенитом» и вовсе вошёл в историю.

Отпустите человека и сделайте всем лучше. Сменив тренера сейчас, вы дадите новому наставнику время на то, чтобы подготовиться к следующему сезону, потому что в этом ловить уже нечего.

Ну а Гильермо приятного чаепития. Если, конечно, у него в стакане чай», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).