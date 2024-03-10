Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отпустите Абаскаля!» Радимов — о текущих результатах «Спартака»

«Отпустите Абаскаля!» Радимов — о текущих результатах «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Экс-хавбек призвал руководство красно-белых прекратить трудовые отношения с испанским специалистом.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Марков – 37'     0:2 Пруцев – 66'    

«Отпустите Абаскаля! Я ещё с осени говорю о том, что испанец делает всё, чтобы добиться неустойки от «Спартака» и уехать домой. Ну перестаньте мучать друг друга и болельщиков, примите волевое решение и отпустите вы его!

Команда просто не готова к рестарту сезона. Позиционной атаки как не было, так и нет. Конфликты с игроками стали уже постоянными. Странный отъезд перед игрой с «Зенитом» и вовсе вошёл в историю.

Отпустите человека и сделайте всем лучше. Сменив тренера сейчас, вы дадите новому наставнику время на то, чтобы подготовиться к следующему сезону, потому что в этом ловить уже нечего.

Ну а Гильермо приятного чаепития. Если, конечно, у него в стакане чай», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

На данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. В двух турах после зимней паузы красно-белые добыли лишь одно очко, сыграв вничью с «Зенитом» (0:0) и уступив «Факелу» (0:2).

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
Материалы по теме
«Наш «Факел» был лучше во всём!» Губернатор Воронежской области — о матче со «Спартаком»
«Кислятина». Василий Уткин — о результатах «Спартака» после зимней паузы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android