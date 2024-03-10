«Байер» Алонсо переиграл «Вольфсбург» в матче 25-го тура Бундеслиги

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Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались леверкузенский «Байер» и «Вольфсбург». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» (Леверкузен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступал Даниэль Зиберт. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Байеру» удалось добыть уверенную победу — 2:0.

Уже на 28-й минуте с поля был удалён защитник «волков» Мориц Йенц. «Байер» спустя девять минут воспользовался подобным подарком гостей — голом отметился полузащитник Натан Телла. На 86-й минуте точку в матче поставил атакующий хавбек «аспириновых» Флориан Вирц — 2:0.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 25 матчей. Подопечные Хаби Алонсо опережают идущую второй «Баварию» на 10 очков. «Вольфсбург», в свою очередь, находится на 13-й строчке, заработав 25 очков.