Юная звезда «Бенфики» Жоау Невеш может перейти в «Манчестер Юнайтед» — Sky Sports

Центральный полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш может перейти в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, новый совладелец «Манчестер Юнайтед» сэр Джим Рэтклифф намерен выделить на трансфер сумму в размере чуть более € 116 млн, чтобы выиграть конкуренцию за подписание молодого игрока.

В нынешнем сезоне Невеш в 42 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с португальской командой рассчитан до лета 2028 года. В составе сборной Португалии полузащитник в трёх матчах провёл на поле 11 минут и ещё не отметился голевыми действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее стало известно, что «Бенфика» не захотела продавать Невеша в прошедшее трансферное окно.